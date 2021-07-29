Украина взяла четвертую медаль на Олимпиаде в Токио — пловец Михаил Романчук завоевал бронзу

Украинский пловец, чемпион Европы, призер чемпионатов мира Михаил Романчук завоевал на Олимпийских играх в Токио бронзовую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
В финале дистанцию Романчук преодолел за 7 минут 42,33 секунды. Он отметил, что шел к этой награде 18 лет — с 6 лет, когда начал заниматься плаванием. Следующие соревнования Романчука будут на дистанции 1 500 м.
Ранее Романчук в полуфинале установил олимпийский рекорд в плавании на 800 метров — тогда он преодолел дистанцию за 7 минут и 41,28 секунды.
Еще один украинец, который вместе с Романчуком квалифицировался в восьмерку лучших, Сергей Фролов стал шестым (7 минут 45,11 секунды).
- Напомним, что Украина уже получила четыре на Олимпиаде в Токио — пока все бронзы. Первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета, четвертую — Михаил Романчук.