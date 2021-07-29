Украина взяла четвертую медаль на Олимпиаде в Токио — пловец Михаил Романчук завоевал бронзу

Украинский пловец, чемпион Европы, призер чемпионатов мира Михаил Романчук завоевал на Олимпийских играх в Токио бронзовую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В финале дистанцию Романчук преодолел за 7 минут 42,33 секунды. Он отметил, что шел к этой награде 18 лет — с 6 лет, когда начал заниматься плаванием. Следующие соревнования Романчука будут на дистанции 1 500 м.

Ранее Романчук в полуфинале установил олимпийский рекорд в плавании на 800 метров — тогда он преодолел дистанцию за 7 минут и 41,28 секунды.

Михаил Романчук. НОК Украины / Twitter

Еще один украинец, который вместе с Романчуком квалифицировался в восьмерку лучших, Сергей Фролов стал шестым (7 минут 45,11 секунды).