Тенісистка Еліна Світоліна принесла Україні пʼяту медаль на Олімпіаді в Токіо

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала бронзовою призеркою Олімпіади—2020 в Токіо. Тенісистка виграла матч та принесла Україні п’яту медаль.
Спортсменка зіграла проти Олени Рибакіної з Казахстану у бронзовому фіналі, де остання у трьох сетах поступилась українці.
Олена Рибакіна (Казахстан) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (6:1, 5:7, 4:6).
Таким чином, Світоліна виграла першу в історії українського тенісу олімпійську медаль. На минулих Іграх в Ріо-де-Жанейро українка дійшла до чвертьфіналу.
29 липня Світоліна програла у двох сетах спортсменці з Чехії Маркеті Вондрушовій — 3:6, 1:6. Прохід до півфіналу для Світоліної став особистим рекордом на Олімпіаді.
- Цьогоріч перша ракетка України вийшла до півфіналу турнірів в Майамі і Штутгарті, а також пробилася в 1/8 фіналу Australian Open.
- Нагадаємо, що Україна вже отримала чотири медалі на Олімпіаді в Токіо — поки усі бронзи. Перші дві завоювали дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем.