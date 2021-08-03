Борчиня Черкасова принесла Україні бронзу на Олімпіаді в Токіо

Українка Алла Черкасова завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх в Токіо у змаганнях з вільної боротьби.

У поєдинку категорії до 67 кілограмів за бронзу українка зійшлася з олімпійською чемпіонкою 2016 року Сарою Досьо. Черкасова активно почала поєдинок і вже у першому раунді змогла здійснити прийом «туше», достроково вигравши.

Це сьома нагорода для України на цьогорічних Олімпійських іграх, після срібла плавця Романчука та шести бронз. Перші дві вибороли дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).