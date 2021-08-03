Двоє українських борців гарантували собі щонайменше срібло Олімпіади. Один з них — нардеп Беленюк

Українці Парвіз Насібов і нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк пройшли до фіналу олімпійських змагань з греко-римської боротьби.
У категорії до 67 кілограмів Насібов пройшов у півфінал завдяки двом перемогам у стартових раундах. Суперником українця в півфіналі став єгипетський борець Могаммед Ібрагім ель Саєд. Він першим вийшов вперед і наростив перевагу до загрозливого рівня. Проте у другому раунді сутички Насібов зумів скоротити розрив, а за двадцять секунд до завершення зумів вирвати перемогу.
У категорії до 87 кілограмів виступав Беленюк. В 1/8 фіналу він виграв у серба Зурабі Датунашвілі, а у чвертьфіналі здолав Башира Сід Азара з Алжиру. У півфінальному поєдинку українцю протистояв хорват Іван Хуклек. Хорвату першому вдалося набрати очко. Вже у другому раунді Беленюк спочатку зрівняв рахунок, а потім провів два прийоми, які принесли йому відразу шість очок. Українець зберіг свою перевагу до кінця сутички.
Таким чином, українці гарантували собі щонайменше срібні медалі. У фіналі Насібов зійдеться з представником Ірану Мохаммадреза Гера, а Беленюк — з угорцем Віктором Лорінцом. Поєдинки відбудуться 4 серпня.
- Наразі Україна завоювала шість нагород на Олімпійських іграх. Це срібло плавця Романчука та пʼять бронз. Перші дві вибороли дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).