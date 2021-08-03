Двое украинских борцов гарантировали себе как минимум «серебро» Олимпиады. Один из них — нардеп Беленюк

Украинцы Парвиз Насибов и нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк прошли в финал олимпийских соревнований по греко-римской борьбе.
В категории до 67 килограммов Насибов прошел в полуфинал благодаря двум победам в стартовых раундах. Соперником украинца в полуфинале стал египетский борец Мохаммед Ибрагим Эль-Сайед. Он первым вышел вперед и нарастил преимущество до угрожающего уровня. Однако во втором раунде схватки Насибов сумел сократить разрыв, а за двадцать секунд до окончания схватки — вырвать победу.
В категории до 87 килограммов выступал Беленюк. В 1/8 финала он выиграл у серба Зураби Датунашвили, а в четвертьфинале одолел Башира Сид Азара из Алжира. В полуфинальном поединке украинцу противостоял хорват Иван Хуклек. Хорвату первому удалось набрать очко. Уже во втором раунде Беленюк сначала сравнял счет, а затем провел два приема, которые принесли ему сразу шесть очков. Это преимущество украинец сохранил до конца схватки.
Таким образом, украинцы гарантировали себе как минимум серебряные медали. В финале Насибов сойдется с представителем Ирана Мохаммадрезом Герой, а Беленюк — с венгром Виктором Лоринцом. Поединки состоятся 4 августа.
- Сейчас Украина завоевала шесть наград на Олимпийских играх. Это серебро пловца Романчука и пять бронз. Первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль).