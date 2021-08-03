Двое украинских борцов гарантировали себе как минимум «серебро» Олимпиады. Один из них — нардеп Беленюк

Украинцы Парвиз Насибов и нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк прошли в финал олимпийских соревнований по греко-римской борьбе.

В категории до 67 килограммов Насибов прошел в полуфинал благодаря двум победам в стартовых раундах. Соперником украинца в полуфинале стал египетский борец Мохаммед Ибрагим Эль-Сайед. Он первым вышел вперед и нарастил преимущество до угрожающего уровня. Однако во втором раунде схватки Насибов сумел сократить разрыв, а за двадцать секунд до окончания схватки — вырвать победу.

В категории до 87 килограммов выступал Беленюк. В 1/8 финала он выиграл у серба Зураби Датунашвили, а в четвертьфинале одолел Башира Сид Азара из Алжира. В полуфинальном поединке украинцу противостоял хорват Иван Хуклек. Хорвату первому удалось набрать очко. Уже во втором раунде Беленюк сначала сравнял счет, а затем провел два приема, которые принесли ему сразу шесть очков. Это преимущество украинец сохранил до конца схватки.

Таким образом, украинцы гарантировали себе как минимум серебряные медали. В финале Насибов сойдется с представителем Ирана Мохаммадрезом Герой, а Беленюк — с венгром Виктором Лоринцом. Поединки состоятся 4 августа.