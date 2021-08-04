Беленюк стал олимпийским чемпионом по борьбе

Нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе.

В финальном поединке категории до 87 килограммов украинец одолел представителя Венгрии Виктора Лоринца. Схватка проходила по схожему с полуфинальным матчем сценарию. Венгр получил балл в первом раунде, однако во втором украинец взял ситуацию под контроль — сначала сравнял счет, а потом провел два приема, которые принесли ему четыре очка.

В среду украинский борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов завоевал серебро Олимпийских игр в весовой категории до 67 килограммов.