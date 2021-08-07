Україна здобула ще одне «срібло» на Олімпіаді в Токіо

Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова посіли друге місце та отримали срібну медаль Олімпіади у двійці на дистанції 500 метрів.
Спочатку Лузан та Четверікова виграли свій відбірковий заїзд, а потім і полуфінал. Вони долали дистанцію із найкращим часом у своїх заїздах, але серед усіх претендентів за часом поступалися дуету з Китаю.
У фіналі боротьба за «золото» розгорнулася саме між українками та китаянками. Зрештою дует із Китаю проплив дистанцію за 1:55 хвилин, а з України — 1:57. На третьому місці опинилася Канада з результатом 1:59.
Це вже четверта срібна медаль для збірної України і друга особиста для Людмили Лузан. Напередодні вона здобула «бронзу» у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.
- Україна на цій Олімпіаді виборола поки одне золото (Жан Беленюк з греко-римської боротьби), чотири срібла та десять бронз.
- 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала на Олімпійських іграх срібну медаль. Це історична медаль для України, адже карате вперше представлене на Олімпійських іграх. Перед цим два срібла принесли борець у греко-римському стилі Парвіз Насибов і плавець Михайло Романчук.
- Бронзу здобули: дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) та фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль). Ще дві бронзи принесли українські борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко. Першу в історії України медаль (бронзову) в артистичному плаванні отримали Анастасія Савчук та Марта Федіна. 6 серпня «бронзу» з карате завоював українець Станіслав Горуна.