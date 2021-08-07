Україна здобула ще одне «срібло» на Олімпіаді в Токіо

Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова посіли друге місце та отримали срібну медаль Олімпіади у двійці на дистанції 500 метрів.

Спочатку Лузан та Четверікова виграли свій відбірковий заїзд, а потім і полуфінал. Вони долали дистанцію із найкращим часом у своїх заїздах, але серед усіх претендентів за часом поступалися дуету з Китаю.

У фіналі боротьба за «золото» розгорнулася саме між українками та китаянками. Зрештою дует із Китаю проплив дистанцію за 1:55 хвилин, а з України — 1:57. На третьому місці опинилася Канада з результатом 1:59.

Це вже четверта срібна медаль для збірної України і друга особиста для Людмили Лузан. Напередодні вона здобула «бронзу» у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.