Україна здобула 12-у олімпійську медаль. Лузан фінішувала третьою у каное-спринті

Каноїстка Людмила Лузан, чинна віцечемпіонка Європи на дистанції 200 метрів, здобула бронзову олімпійську медаль у жіночому каное. Це 12 нагорода для України.
24-річна українка виграла два свої попередні заїзди (попередній раунд та півфінал). Крім неї такий самий результат показала тільки американка Невін Гаррісон, яка вважалася фавориткою на цій дистанції.
Безпосередньо у фіналі американка з перших метрів пішла у відрив та почала підтверджувати статус фаворитки, українка Людмила Лузан відставала на старті.
В кінці дистанції Людмила почала відігравати відставання і зрештою позиції на фініші визначав уже фотофініш. Американка Гаррісон виграла історичне золото з перевагою майже в секунду, другою змогла фінішувати Лоренс Вінсент-Ляпонт з Канади.
А от фотофініш визначив авторку бронзи — і її здобула Людмила Лузан. Українка на 0,08 секунди випередила четверте місце, чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську.
Відтак у перших в історії Олімпійських ігор перегонах у жіночому каное-спринті на подіум підіймуться спортсменки з США, Канади та України.
- Окрім каноїстки, нагороди на Олімпійських іграх у Токіо отримали ще 11 українських спортсменів. Єдине «золото» приніс нардеп Жан Беленюк, який став олімпійським чемпіоном у греко-римській боротьбі. Ще один борець в іншій ваговій категорії Парвіз Насібов здобув срібну медаль. Також срібну медаль отримав і плавець Михайло Романчук на дистанції в 1 500 метрів вільним стилем.
- Усі інші медалі України — бронзові. Їх здобули дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) та фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль). Ще дві бронзи принесли українські борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко. Першу в історії України медаль (бронзову) в артистичному плаванні отримали Анастасія Савчук та Марта Федіна.