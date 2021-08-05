Украина получила 12-ю олимпийскую медаль. Лузан финишировала третьей в каноэ-спринте

Каноистка Людмила Лузан, действующая вице-чемпионка Европы на дистанции 200 метров, получила бронзовую олимпийскую медаль в женском каноэ. Это 12-я награда для Украины.
24-летняя украинка выиграла два своих предыдущих заезда (предварительный раунд и полуфинал). Кроме нее такой же результат показала только американка Невин Гаррисон, которая считалась главной фавориткой на этой дистанции.
Непосредственно в финале американка с первых метров ушла в отрыв и начала подтверждать статус фаворитки, украинка Людмила Лузан отставала на старте.
В конце дистанции Людмила начала отыгрывать отставание и в конце концов позиции на финише определял уже фотофиниш. Американка Гаррисон выиграла историческое золото с преимуществом почти в секунду, второй смогла финишировать Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.
А вот фотофиниш определил автора бронзы — и ее получила Людмила Лузан. Украинка на 0,08 секунды опередила четвертое место, действующую чемпионку Европы Дороту Боровске.
Так, в первой в истории Олимпийских игр гонке в женском каноэ-спринте на подиум поднимутся спортсменки из США, Канады и Украины.
- Кроме каноисткы, награды на Олимпийских играх в Токио получили еще 11 украинских спортсменов. Единственное «золото» принес нардеп Жан Беленюк, который стал олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе. Еще один борец в другой весовой категории Парвиз Насибов получил серебряную медаль. Также серебряную медаль получил и пловец Михаил Романчук на дистанции в 1 500 метров вольным стилем.
- Все остальные медали Украины — бронзовые. Их получили дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль). Еще две бронзы принесли украинские борцы — Алла Черкасова и Ирина Коляденко. Первую в истории Украины медаль (бронзовую) в артистическом плавании получили Анастасия Савчук и Марта Федина.