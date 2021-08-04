Синхронистки принесли Украине седьмую бронзу на Олимпиаде

Украина получила седьмую бронзу на Олимпиаде в Токио. В артистическом плавании Анастасия Савчук и Марта Федина набрали 189,462 балла и заняли третье место.

Это первая в истории медаль для Украины в этом виде спорта. Спортсменки принесли Украине десятую олимпийскую награду.

Для 19-летней Марты Фединои это первые Олимпийские игры в карьере, а 25-летняя Анастасия Савчук выступала на Олимпиаде в Рио, где в составе команды остановилась в шаге от медалей.

За несколько минут до этого нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе.

ВчераАлла Черкасова завоевала бронзовую награду в соревнованиях по вольной борьбе, а 1 августа первое серебро для Украины завоевал пловец Михаил Романчук. Перед этим спортсмены принесли пять бронз — первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль).