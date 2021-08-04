Синхроністки принесли Україні сьому бронзу на Олімпіаді

Україна здобула сьому бронзу на Олімпіаді в Токіо. В артистичному плаванні Анастасія Савчук і Марта Федіна набрали 189,462 бала та посіли третє місце.

Це перша в історії медаль для України в цьому виді спорту. Спортсменки принесли Україні десяту олімпійську нагороду.

Для 19-річної Марти Фєдіної це перші Олімпійські ігри, а 25-річна Анастасія Савчук виступала на Олімпіаді в Ріо, де у складі команди зупинилася за крок до медалей.

За кілька хвилин до цього нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби.

Учора Алла Черкасова виборола бронзову нагороду у змаганнях з вільної боротьби, а 1 серпня перше срібло для України виборов плавець Михайло Романчук. Перед цим спортсмени принесли пʼять бронз — перші дві вибороли дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).