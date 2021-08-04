Олимпиада в Токио: Борец Ирина Коляденко принесла Украине бронзовую медаль

Украинская спортсменка-борец Ирина Коляденко получила бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка, выступающая в весовой категории до 62 кг, победила Анастасию Григорьеву из Латвии (3:1).

У Украины уже 11 наград на Олимпийских играх в Токио.