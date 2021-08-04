Олімпіада в Токіо: Борчиня Ірина Коляденко принесла Україні бронзову медаль

Українська борчиня Ірина Коляденко здобула бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо.
Спортсменка, що виступає у ваговій категорії до 62 кг, перемогла Анастасію Григор’єву з Латвії (3:1).
Україна має вже 11 нагород на Олімпійських іграх у Токіо.
- Трохи раніше нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби, здобувши перше золото України на цій Олімпіаді. Український борець у греко-римському стилі Парвіз Насібов виборов друге срібло Олімпійських ігор, а синхроністки Анастасія Савчук і Марта Федіна принесли Україні сьому бронзу на Олімпіаді.
- 3 серпня Алла Черкасова виборола бронзову нагороду у змаганнях з вільної боротьби, а 1 серпня перше срібло для України виборов плавець Михайло Романчук.
- Перед цим спортсмени принесли пʼять бронз — перші дві вибороли дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).