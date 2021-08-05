Україна завоювала третє срібло Олімпіаді: його здобула каратистка Анжеліка Терлюга

Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль на Олімпійських іграх з карате. Це історична медаль для України, адже карате вперше представлено на Олімпійських іграх.

Анжеліка Терлюга стала першою українкою в історії, яка виграла сутичку на олімпійському турнірі у цьому виді спорту (вагова категорія до 55 кг).

У фінальній сутичці за золото Терлюга поступилась болгарці Івет Горановій з рахунком 5:1.