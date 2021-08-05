Україна завоювала третє срібло Олімпіаді: його здобула каратистка Анжеліка Терлюга

Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль на Олімпійських іграх з карате. Це історична медаль для України, адже карате вперше представлено на Олімпійських іграх.
Анжеліка Терлюга стала першою українкою в історії, яка виграла сутичку на олімпійському турнірі у цьому виді спорту (вагова категорія до 55 кг).
У фінальній сутичці за золото Терлюга поступилась болгарці Івет Горановій з рахунком 5:1.
У стартовому поєдинку каратистка перемогла єгиптянку Садву Сайєд з рахунком 1:0. Два наступні бої пройшли внічию: проти Молдір Жангбирбай з Казахстану (4:4) та Беттіни Планк з Австрії (0:0).
У четвертому поєдинку Терлюга здолала японку Мійо Мійахару (4:0) та вийшла до півфіналу з першим місцем у групі.
Це третя срібна медаль для України. Попередні два срібла принесли борець у греко-римському стилі Парвіз Насібов та плавець Михайло Романчук.
- Україна на цій Олімпіаді виборола поки одне золото (Жан Беленюк з греко-римської боротьби), три срібла та девʼять бронз: їх здобули дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) та фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль). Ще дві бронзи принесли українські борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко. Першу в історії України медаль (бронзову) в артистичному плаванні отримали Анастасія Савчук та Марта Федіна, а також Людмила Лузан у каное-спринті.