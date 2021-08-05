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Украина завоевала третье серебро Олимпиаде: его получила каратистка Анжелика Терлюга

Автор:
Ангелина Шеремет
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Украинская каратистка Анжелика Терлюга получила серебряную медаль на Олимпийских играх по карате. Это историческая медаль для Украины, ведь карате впервые представлено на Олимпийских играх.

Анжелика Терлюга стала первой украинкой в истории, которая выиграла схватку на олимпийском турнире в этом виде спорта (весовая категория до 55 кг).

В финальной игре за золота Терлюга уступила болгарке Ивет Горановой со счетом 5:1.

Міністерство молоді та спорту України

В стартовом поединке каратистка победила египтянку Садву Сайед со счетом 1:0. Два следующих бои прошли вничью: против Молдир Жангбирбай из Казахстана (4:4) и Беттины Планк из Австрии (0:0).

В четвертом поединке Терлюга одолела японку Мийо Мийахару (4:0) и вышла в полуфинал с первым местом в группе.

Это третья серебряная медаль для Украины. Предыдущие два серебра принесли борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук.