Украина завоевала третье серебро Олимпиаде: его получила каратистка Анжелика Терлюга

Украинская каратистка Анжелика Терлюга получила серебряную медаль на Олимпийских играх по карате. Это историческая медаль для Украины, ведь карате впервые представлено на Олимпийских играх.

Анжелика Терлюга стала первой украинкой в истории, которая выиграла схватку на олимпийском турнире в этом виде спорта (весовая категория до 55 кг).

В финальной игре за золота Терлюга уступила болгарке Ивет Горановой со счетом 5:1.