Боксер Хижняк програв у фіналі і здобув ще одне «срібло» для України на Олімпіаді

Боксер Олександр Хижняк здобув срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо. У фіналі він поступився бразильцю Еберту Соузі.
На початку поєдинку українець одразу пішов в атаку і мав перевагу весь матч. Перші два раунди він виступав краще за бразильця, а тому в обидвох раундах судді віддавали перевагу саме Хижняку. Але в третьому раунді Хижняк пропустив один із ударів бразильця, після якого на кілька секунд впав на ринг. Попри те що український боксер готовий був продовжувати бій, суддя зупинив поєдинок і віддав перемогу бразильцю.
Таким чином Соуза перервав переможну серію Олександра Хижняка в аматорському боксі, яка тривала 62 поєдинки.
- Україна на цій Олімпіаді виборола поки одне золото (Жан Беленюк з греко-римської боротьби), пʼять срібних медалей та десять бронз.
- 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала на Олімпійських іграх срібну медаль. Це історична медаль для України, адже карате вперше представлене на Олімпійських іграх. Також срібну медаль отримали каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова. Перед цим два срібла принесли борець у греко-римському стилі Парвіз Насибов і плавець Михайло Романчук.
- Бронзу здобули: дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) та фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль). Ще дві бронзи принесли українські борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко. Першу в історії України медаль (бронзову) в артистичному плаванні отримали Анастасія Савчук та Марта Федіна. Також бронзову медаль отримала каноїстка Людмила Лузан.