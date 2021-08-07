Боксер Хижняк програв у фіналі і здобув ще одне «срібло» для України на Олімпіаді

Боксер Олександр Хижняк здобув срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо. У фіналі він поступився бразильцю Еберту Соузі.

На початку поєдинку українець одразу пішов в атаку і мав перевагу весь матч. Перші два раунди він виступав краще за бразильця, а тому в обидвох раундах судді віддавали перевагу саме Хижняку. Але в третьому раунді Хижняк пропустив один із ударів бразильця, після якого на кілька секунд впав на ринг. Попри те що український боксер готовий був продовжувати бій, суддя зупинив поєдинок і віддав перемогу бразильцю.

Таким чином Соуза перервав переможну серію Олександра Хижняка в аматорському боксі, яка тривала 62 поєдинки.