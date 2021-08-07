Боксер Хижняк проиграл в финале и получил еще одно «серебро» для Украины на Олимпиаде

Боксер Александр Хижняк получил серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. В финале он уступил бразильцу Эберту Соузе.

В начале поединка украинец сразу пошел в атаку и имел преимущество весь матч. Первые два раунда он выступал лучше бразильца, а потому в обоих раундах судьи отдавали предпочтение именно Хижняку. Но в третьем раунде Хижняк пропустил один из ударов бразильца, после которого на несколько секунд упал на ринг. Несмотря на то, что украинский боксер готов был продолжать бой, судья остановил поединок и отдал победу бразильцу.

Таким образом Соуза прервал победную серию Александра Хижняка в любительском боксе, которая продолжалась 62 поединка.