Боксер Хижняк проиграл в финале и получил еще одно «серебро» для Украины на Олимпиаде

Боксер Александр Хижняк получил серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. В финале он уступил бразильцу Эберту Соузе.
В начале поединка украинец сразу пошел в атаку и имел преимущество весь матч. Первые два раунда он выступал лучше бразильца, а потому в обоих раундах судьи отдавали предпочтение именно Хижняку. Но в третьем раунде Хижняк пропустил один из ударов бразильца, после которого на несколько секунд упал на ринг. Несмотря на то, что украинский боксер готов был продолжать бой, судья остановил поединок и отдал победу бразильцу.
Таким образом Соуза прервал победную серию Александра Хижняка в любительском боксе, которая продолжалась 62 поединка.
- Украина на этой Олимпиаде завоевала пока одно золото (Жан Беленюк по греко-римской борьбе), пять серебряных медалей и десять бронз.
- 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала на Олимпийских играх серебряную медаль. Это историческая медаль для Украины, ведь каратэ впервые представлено на Олимпийских играх. Также серебряную медаль получили каноисты Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Перед этим два серебра принесли борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук.
- Бронзу получили: дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль). Еще две бронзы принесли украинские борчихи Алла Черкасова и Ирина Коляденко. Первую в истории Украины медаль (бронзовую) в артистическом плавании получили Анастасия Савчук и Марта Федина. Также бронзовую медаль получила каноистка Людмила Лузан.