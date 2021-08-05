Украинский боксер Хижняк вышел в финал Олимпиады, гарантировав себе серебряную медаль

Украинец Александр Хижняк вышел в финал боксерского турнира в весе до 75 кг на Олимпийских играх в Токио, обеспечив себе минимум серебряную медаль.

В полуфинале украинец победил филиппинца Эумира Марсьяля со счетом 3:2 и поборется за золотую медаль с победителем второго полуфинала, бразильцем Эбертом Соузой, который победил россиянина Глеба Бакши. Проигравшие полуфиналисты Марсьяль и Бакши получат бронзовые медали.

Утром в четверг каноистка Людмила Лузан, действующая вице-чемпионка Европы на дистанции 200 метров, завоевала бронзовую олимпийскую медаль в женском каноэ. Это 12-я награда для Украины.