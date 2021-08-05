Украинский боксер Хижняк вышел в финал Олимпиады, гарантировав себе серебряную медаль

Украинец Александр Хижняк вышел в финал боксерского турнира в весе до 75 кг на Олимпийских играх в Токио, обеспечив себе минимум серебряную медаль.
В полуфинале украинец победил филиппинца Эумира Марсьяля со счетом 3:2 и поборется за золотую медаль с победителем второго полуфинала, бразильцем Эбертом Соузой, который победил россиянина Глеба Бакши. Проигравшие полуфиналисты Марсьяль и Бакши получат бронзовые медали.
Утром в четверг каноистка Людмила Лузан, действующая вице-чемпионка Европы на дистанции 200 метров, завоевала бронзовую олимпийскую медаль в женском каноэ. Это 12-я награда для Украины.
- Кроме каноистки, награды на Олимпийских играх в Токио получили еще 11 украинских спортсменов. Единственное «золото» принес нардеп Жан Беленюк, который стал олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе. Борец в другой весовой категории Парвиз Насибов получил серебряную медаль. Также серебряную медаль получил и пловец Михаил Романчук на дистанции в 1 500 метров вольным стилем.
- Остальные медали — бронзовые. Их завоевали Дарья Билодид (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич и Олег Омельчук (стрельба из пневматического пистолета), Михаил Романчук (плавание) и Элина Свитолина (теннис).