Україна здобула ще одну бронзову медаль на Олімпіаді — у стрибках у висоту

Україна отримала ще одну бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Її здобула Ярослава Магучіх у стрибках у висоту.

У цьому фіналі із 14 спортсменок змагалися одразу три українки — Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Левченко зупинилися на висоті 1,96 метра і посіла 8 місце. Натомість Ірина Геращенко змогла дійти до висоти 1,98 метра, але наступну планку вже не подолала. Вона зайняла 4 місце.

Боротьба за медалі точилася між українкою Ярославою Магучіх, австралійкою Ніколою МакДермотт та росіянкою Марією Ласіцкене.

МакДермотт та Ласіцкене взяли висоту 2,02 метра, а Магучіх після першої невдалої спроби вирішила одразу перенести висоту на 2,04 метра. Її українка подолати не змогла і посіла 3 місце, за що і отримала бронзову медаль.

МакДермотт також не змогла подолати висоту 2,04 метра, а росіянка Ласіцкене змогла і здобула золоту медаль.