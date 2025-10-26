Санкції США проти РФ, повернення до графіків відключення світла та успіхи ЗСУ на Донеччині. Головне за тиждень

Цього тижня США вперше після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025-го запровадили санкції проти Росії — обмеження торкнулись двох найбільших нафтогазових компаній РФ «Роснафта» і «Лукойл».

Тим часом в Україні на тлі масованих російських атак на енергообʼєкти повернулися графіки відключення світла, а мобілізацію та воєнний стан продовжили ще на 90 днів.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Відключення світла після російських атак в Україні

У ніч проти 22 жовтня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в кількох областях України — усього запустили 28 ракет і 405 безпілотників.

У Києві загинули двоє людей, ще 30 — зазнали поранень. Серед травмованих пʼятеро дітей, найменшому — два роки. У низці районів пошкоджені будинки.

На Київщині загинули чотири людини, серед них — немовля.

У Харкові під атакою також опинився дитячий садок — загинув чоловік, ще десятеро людей постраждали. А в Запоріжжі серед поранених внаслідок атаки РФ — двоє немовлят і підліток.

У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла, а згодом «Укренерго» запровадило графіки погодинних відключень світла. Вони діють і нині.

Відтоді росіяни майже щоденно продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України, залишаючи населення без тепла і світла.

Просування Сил оборони на Донеччині

26 жовтня Генштаб ЗСУ прозвітував, що протягом останніх десяти днів Сили оборони України звільнили два села поблизу Добропілля на Донеччині — Кучерів Яр та Сухецьке.

Скриншот DeepState

Також за цей період українські військові ліквідували понад 1 700 військових РФ та 75 одиниць ворожої техніки.

Водночас у Покровську фіксують накопичення близько 200 військових армії РФ. У Генштабі кажуть, що спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові зупиняють контрдиверсійними діями.

Загалом за час наступальної операції українські воїни звільнили 185,6 км² і зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.

Скасування зустрічі Трампа з Путіним і санкції США проти Росії

Дональд Трамп і Путін говорили телефоном 16 жовтня. Після того президент США написав, що вони з очільником Кремля зустрінуться в Угорщині.

22 жовтня Трамп заявив про скасування зустрічі з Путіним, а США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтогазових компаній — «Роснафти» і «Лукойлу». Трамп сказав, що «відчув, що час [ввести нові санкції проти Росії] настав».

Водночас Путін стверджує, що запланований саміт з президентом США перенесли, а не скасували. Він також зреагував на санкції США, заявивши, що вони «істотно не позначаться на економічному самопочутті» Росії. Нові санкції Путін назвав «спробою чинити тиск».

Уряд Японії вперше очолила жінка

Президентка правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Санае Такаїчі офіційно стала першою жінкою на посаді премʼєр-міністра Японії.

Такаїчі активізувала підготовку до формування свого кабінету, і наближене до неї джерело повідомило, що вона може призначити депутатку ЛДП Сацукі Катаяму міністром фінансів, оскільки вони обидві є прихильницями мʼякої фінансової політики.

Takaichi Sanae / Facebook

Продовження воєнного стану

21 жовтня в Україні вже 17-й раз продовжили дію воєнного стану і загальної мобілізації.

Воєнний стан і мобілізацію продовжили на 90 днів, починаючи з 5 листопада, — тобто до 3 лютого 2026 року.

Призначення нової міністерки культури України

Верховна Рада 21 жовтня призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України — міністра культури України.

З липня Бережна є тимчасовою виконувачкою обовʼязків міністра культури. До цього вона обіймала посади заступника міністра економіки, а потім — заступника міністра культури.

До приходу в політику Бережна мала понад 10 років стажу в адвокатській діяльності.

Facebook/Tetyana Berezhna

Затвердження 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії

23 жовтня Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, який блокували щонайменше дві європейських країни — Словаччина й Австрія.

Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас розповіла, що новий пакет обмежень націлений, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації.