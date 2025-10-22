Четверо людей загинули на Київщині через російську атаку. Серед них — немовля

Через масовану дроново-ракетну атаку росіян у ніч проти 22 жовтня у Київській області загинуло четверо людей.
Про це повідомив очільник Київської ОВА.
Серед загиблих жінка 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка. Їхні тіла знайшли на місці пожежі приватного будинку в селі Погреби.
У Броварському районі уламки смертельно травмували чоловіка 1987 року народження.
Також постраждав чоловік 1976 року народження в Обухівському районі. Уламкове ушкодження отримав працівник місцевої АЗС. З діагнозом «забійна рана тімʼяної ділянки голови» його госпіталізували.
Через атаку загорілися два приватні будинки у Броварському районі. Ще ворожа атака пошкодила фасад приміщення АЗС.
- На Київщині, як і у більшості регіонів України, діють аварійні відключення світла.
- У Києві через атаку загинули дві людини, ще пʼятеро постраждали. У Запоріжжі відомо про 12 постраждалих.