Четверо людей загинули на Київщині через російську атаку. Серед них — немовля

Через масовану дроново-ракетну атаку росіян у ніч проти 22 жовтня у Київській області загинуло четверо людей.

Про це повідомив очільник Київської ОВА.

Серед загиблих жінка 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка. Їхні тіла знайшли на місці пожежі приватного будинку в селі Погреби.

У Броварському районі уламки смертельно травмували чоловіка 1987 року народження.

Також постраждав чоловік 1976 року народження в Обухівському районі. Уламкове ушкодження отримав працівник місцевої АЗС. З діагнозом «забійна рана тімʼяної ділянки голови» його госпіталізували.

Через атаку загорілися два приватні будинки у Броварському районі. Ще ворожа атака пошкодила фасад приміщення АЗС.