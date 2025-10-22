Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі й поранені

Вночі та вранці 22 жовтня армія Росії масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Внаслідок атаки є жертви.

Київ

У Дніпровському районі столиці уламки дрона влучили по шостому поверху 16-поверхівки, сталась пожежа. Щонайменше одна людина загинула.

За іншою адресою уламки впали у дворі житлового будинку без подальшого горіння.

У Печерському районі впали уламки ракети на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів. Наразі медики госпіталізували одного постраждалого.

У Дарницькому районі уламки БпЛА влучили по території підприємства, спалахнули двоповерхова будівля та ангар.

Також є влучання в 17-поверховий житловий будинок та загоряння на рівні 14—15 поверхів. Крім того, уламки БпЛА впали на будівлю гуртожитку.

У Соломʼянському районі уламки впали на гаражі.

У Київській МВА повідомили, що через атаку загинули щонайменше двоє людей. Щонайменше троє людей постраждали.

Запоріжжя

Через атаку по місту 13 людей, в тому числі дві дитини, звернулись по допомогу до лікарів.

Постраждали 15 багатоповерхівок, приватні оселі, нежитлові приміщення в різних районах міста.

Крім того, через нічну атаку без електропостачання залишились майже 2 000 людей.

Дніпропетровщина

Дніпропетровську область атакували ракетами та БпЛА. Над регіоном, попередньо, збили 42 безпілотники.

У Слов’янській громаді Синельниківського району та в Камʼянському пошкоджено інфраструктуру.

У Піщанській громаді Самарівського району понівечені приватний будинок, гараж, два авто. У Павлограді — пʼятиповерхівка, 11 легковиків і газогін.

Нікопольщина була під ударом артилерії та FPV-дронів, постраждали Нікополь і Покровська громада.

Всюди без загиблих і постраждалих.

Одещина

Під ударом було місто Ізмаїл, там пошкоджено енергетичну й портову інфраструктуру.

У місті перебої з енергопостачанням, поступово його відновлюють. Обійшлося без постраждалих.

Інші наслідки атаки

Міненерго повідомило, що всю ніч росіяни атакували енергетичну інфраструктуру країни. У Києві, Київській та Дніпропетровській області ввели екстрені відключення світла.

В «Укрзалізниці» зазначили, що через атаку є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.

Зокрема, поїзд № 43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка — до двох годин.

Також зміненим маршрутом прослідує поїзд № 793/794 Черкаси — Київ. Затримка у дорозі близько години.