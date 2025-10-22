Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі й поранені

Вночі та вранці 22 жовтня армія Росії масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Внаслідок атаки є жертви.
Київ
У Дніпровському районі столиці уламки дрона влучили по шостому поверху 16-поверхівки, сталась пожежа. Щонайменше одна людина загинула.
За іншою адресою уламки впали у дворі житлового будинку без подальшого горіння.
У Печерському районі впали уламки ракети на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів. Наразі медики госпіталізували одного постраждалого.
У Дарницькому районі уламки БпЛА влучили по території підприємства, спалахнули двоповерхова будівля та ангар.
Також є влучання в 17-поверховий житловий будинок та загоряння на рівні 14—15 поверхів. Крім того, уламки БпЛА впали на будівлю гуртожитку.
У Соломʼянському районі уламки впали на гаражі.
У Київській МВА повідомили, що через атаку загинули щонайменше двоє людей. Щонайменше троє людей постраждали.
Запоріжжя
Через атаку по місту 13 людей, в тому числі дві дитини, звернулись по допомогу до лікарів.
Постраждали 15 багатоповерхівок, приватні оселі, нежитлові приміщення в різних районах міста.
Крім того, через нічну атаку без електропостачання залишились майже 2 000 людей.
Дніпропетровщина
Дніпропетровську область атакували ракетами та БпЛА. Над регіоном, попередньо, збили 42 безпілотники.
У Слов’янській громаді Синельниківського району та в Камʼянському пошкоджено інфраструктуру.
У Піщанській громаді Самарівського району понівечені приватний будинок, гараж, два авто. У Павлограді — пʼятиповерхівка, 11 легковиків і газогін.
Нікопольщина була під ударом артилерії та FPV-дронів, постраждали Нікополь і Покровська громада.
Всюди без загиблих і постраждалих.
Одещина
Під ударом було місто Ізмаїл, там пошкоджено енергетичну й портову інфраструктуру.
У місті перебої з енергопостачанням, поступово його відновлюють. Обійшлося без постраждалих.
Інші наслідки атаки
Міненерго повідомило, що всю ніч росіяни атакували енергетичну інфраструктуру країни. У Києві, Київській та Дніпропетровській області ввели екстрені відключення світла.
В «Укрзалізниці» зазначили, що через атаку є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.
Зокрема, поїзд № 43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка — до двох годин.
Також зміненим маршрутом прослідує поїзд № 793/794 Черкаси — Київ. Затримка у дорозі близько години.