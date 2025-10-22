ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Донеччині

У середу, 22 жовтня, Сили оборони України звільнили Кучерів Яр Донецької області.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Зазначається, що населений пункт під контроль України повернули, зокрема, воїни 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ.

Під час операції в полон було взято понад 50 російських військових.

Раніше цього дня аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що ЗСУ відновили позиції поблизу сіл Нове Шахове та Кучерів Яр.

Росіяни окупували Кучерів Яр під час прориву до Добропілля.

