США ввели санкції проти російських «Роснафти» та «Лукойлу»

США ввели санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» — це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До санкційного списку також потрапила низка їхніх дочірніх компаній.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Відтепер під американськими санкціями усі дочірні компанії, що прямо чи опосередковано на 50% або більше належать «Роснафті» та «Лукойлу».

Санкції США ввели «через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу» та через «відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну». Дональд Трамп сказав, що «відчув, що час [ввести нові санкції проти Росії] настав».

Там вважають, що нові обмеження посилюють тиск на енергетичний сектор Росії та зменшують здатність Кремля отримувати доходи для своєї воєнної машини й підтримки ослабленої економіки.

Міністерство фінансів США готове вжити додаткових заходів, якщо буде потрібно, щоб підтримати зусилля президента Трампа завершити війну.

У відомстві закликали союзників приєднатися до США і дотримуватися цих санкцій.