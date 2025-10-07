«Радіо Свобода»: Словаччина блокує санкції проти РФ і хоче обговорити їх на рівні лідерів

Словаччина блокує санкції проти РФ, які б обмежили пересування російських дипломатів в ЄС, і хоче обговорити це питання на рівні лідерів.

Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Йозвяк.

За його словами, країни досягли згоди після того, як Угорщина зняла своє вето, однак весь пакет санкцій зможуть ухвалити лише на саміті 23 жовтня, оскільки Словаччина вимагає провести обговорення на найвищому рівні.

Словаччина не вперше блокує санкції проти Росії. 26 вересня країна заблокувала введення нового 19-го санкційного пакета Євросоюзу проти Росії. Крім того, Словаччина робила це і щодо 18-го пакета — тоді вона вимагала від ЄС гарантій щодо ініціативи RePowerEU. Цей план передбачає повне припинення поставок російського природного газу до ЄС з 1 січня 2028 року. Разом з Угорщиною країна виступає проти відмови від російських енергоресурсів.