FT: ЄС хоче обмежити поїздки російських дипломатів через ризик диверсій

Уряди ЄС домовилися обмежити пересування російських дипломатів у межах блоку. Це зробили у відповідь на сплеск спроб саботажів, які, за даними розвідок, часто очолюють шпигуни, що діють під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомив Financial Times із посиланням на джерела.

На спонсорованих Москвою розвідників покладають відповідальність за зростання провокацій проти держав НАТО — від підпалів і кібератак до диверсій на обʼєктах інфраструктури та вторгнень дронів. У ЄС вважають це скоординованою кампанією з дестабілізації європейських союзників України.

За словами європейських спецслужб, російські шпигуни під прикриттям дипломатів часто ведуть операції за межами країни, де офіційно працюють, щоб легше уникати контррозвідувального нагляду.

Згідно із запропонованими правилами, російські дипломати, які працюють у столицях країн ЄС, будуть зобовʼязані повідомляти інші уряди про свої плани подорожей, перш ніж перетинати кордон країни, де вони акредитовані.

Ініціатива, яку просуває Чехія, є частиною нового пакета санкцій. Для ухвалення пакета потрібна одностайна підтримка. За словами двох людей, ознайомлених із переговорами, Угорщина, яка раніше блокувала це рішення, зняла своє вето.

Утім, юридичне ухвалення може затриматися через суперечку навколо пропозиції Австрії включити до пакета ще один пункт — зняття санкцій з активів, повʼязаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки австрійському банку Raiffeisen, який був змушений сплатити штрафи в Росії.

Минулого тижня посли щонайменше з дюжини інших столиць заявили, що не підтримають пакет, якщо пропозицію Австрії врахують. Подальші переговори заплановані на 8 жовтня.