Євросоюз представив 19-й пакет санкцій проти РФ. Що він передбачає

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас представили новий 19-й пакет санкцій проти Росії.

Енергетика. Нові обмеження запропонували ввести проти 118 суден тіньового флоту РФ. Отже, їхня загальна кількість зросте до понад 560.

Також обмеження стосуватимуться великих енергетичних компаній «Роснафта» і «Газпромнафта» — для них повністю заборонять операції в ЄС.

Крім того, санкції пропонують і проти нафтопереробних заводів, нафтотрейдерів, нафтохімічних компаній у третіх країнах, включно з Китаєм. Ідеться про компанії, які купують російську нафту, порушуючи санкції.

Каллас додала, що ЄС також планує прискорити відмову від російського скрапленого природного газу до 1 січня 2027 року.

Фінанси. Обмеження планують ввести проти низки банків у Росії та інших країнах, які допомагають РФ обходити санкції. Зокрема, мова про російську платіжну систему «Мир».

Обмеження вперше торкнуться також криптоплатформ і транзакцій у криптовалютах.

Прямий експорт товарів і технологій. Обмеження планують ввести проти 45 компаній у Росії та третіх країнах, які надавали пряму чи опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу.

Також ЄК заборонить експорт низки хімікатів, руд, металів і солей та посилить експортний контроль для промисловості Росії, Індії та КНР.