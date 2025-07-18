ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти Росії та знизив ціну на російську нафту

Європейський Союз ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ — під обмеження потрапили 14 людей і 41 організація. Санкції стосуються енергетичного та банківського секторів, військової промисловості, підприємств у Білорусі та Китаї. Зокрема, ЄС знизив граничну ціну на сиру російську нафту з $60 до $47,6 — Україна не раз говорила про таку необхідність.

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.

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Санкції проти енергосектора РФ

ЄС заборонив імпорт продуктів переробки нафтопродуктів, виготовлених з російської сирої нафти та що походять з будь-якої третьої країни, за винятком Канади, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії та Сполучених Штатів. Це має запобігти тому, щоб російська нафта потрапляла на ринок ЄС через чорний хід.

Крім того, ЄС ввів додаткові санкції щодо всього ланцюга, що забезпечує роботу тіньового флоту — під обмеження потрапили ще 105 суден. Тепер у санкційному списку блоку загалом 444 судна.

Також ЄС запровадив повноцінні санкції — заморожування активів, заборону на поїздки й надання ресурсів — проти російських і міжнародних компаній, які керують суднами тіньового флоту, торгують російською нафтою, а також проти головного клієнта цього флоту — індійського нафтопереробного заводу, основним власником якого є «Роснефть».

Вперше до списку потрапив і капітан судна тіньового флоту, і приватна компанія, яка веде міжнародний реєстр прапорів. Також до переліку додали одну компанію з російського сектора скрапленого газу.

ЄС повністю забороняє будь-які транзакції, повʼязані з «Північним потоком — 1» та «Північним потоком — 2». Це стосується і постачання товарів чи послуг — щоб не допустити завершення, обслуговування, запуску чи майбутнього використання обох газопроводів.

Банківські санкції

ЄС розширює дію заборони на фінансові обмінні послуги для російських банків — тепер це не просто обмеження на обмін повідомленнями, а повна заборона транзакцій. Нові обмеження охоплять ще 22 російських банки — на додаток до 23, які вже під санкціями.

ЄС посилив санкції проти фінансових установ, криптокомпаній і банків з третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції, підтримують її війну проти України або пов’язані з російською Системою передачі фінансових повідомлень — аналогом SWIFT, створеним Центробанком Росії для захисту від санкцій.

Крім того, Євросоюз розширив заборону на транзакції для компаній з третіх країн, якщо ті порушують санкції або допомагають Росії уникати обмежень, зокрема в нафтовому секторі.

До того ж тепер діятиме заборона на будь-які операції з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ) та його субфондами й компаніями.

Рада ЄС створила механізм, який дозволяє поширювати заборону на окремі компанії, в які інвестував Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), а також на організації, що надають йому інвестиційні чи інші фінансові послуги. Конкретні компанії та установи визначатиме сама Рада ЄС. Уже зараз до списку додали чотири російські компанії, що отримували інвестиції від РФПІ. Це ще більше обмежує доступ Росії до світових фінансових ринків та іноземної валюти.

Також Рада ЄС заборонила продаж, постачання, передачу та експорт програмного забезпечення і систем його керування, якщо вони використовуються в банківській чи фінансовій сфері.

Військова промисловість

Під обмеження потрапили постачальники російського військово-промислового комплексу, зокрема три компанії з Китаю, що постачають товари, які РФ використовує на війні. До списку також додали вісім білоруських компаній, які підтримують воєнні дії Росії.

Окрім восьми білоруських компаній, повʼязаних з військовою промисловістю, ЄС також узгодив нові обмеження на торгівлю з Білоруссю — вони тепер прирівнюються до тих, що діють проти Росії. Крім того, часткову заборону на фінансові сервіси з Білоруссю перетворили на повну заборону транзакцій. Також запровадили ембарго на імпорт зброї з Білорусі.

Окремо 26 нових організацій потрапили під жорсткіші експортні обмеження стосовно товарів подвійного призначення — тобто таких, що можуть використовуватися і в цивільних цілях, і у військових. З них 11 компаній базуються не в Росії, а в третіх країнах: сім — у Китаї, чотири — в Туреччині. Вони були причетні до обходу санкцій, зокрема постачали компоненти для безпілотників.

Крім того, ЄС погодив нові обмеження на експорт товарів на понад €2,5 мільярда. Тепер до списку заборонених входять також технології та матеріали, які використовують для розробки й виробництва російських військових систем — зокрема, верстати з числовим програмним керуванням і хімічні компоненти для виробництва пального.

Також блок розширив заборону на транзит через територію Росії — вона охопить нові економічно важливі товари, які використовуються в будівництві й транспорті.

Інші санкції

Рада запровадила санкції проти ще однієї людини, яка бере участь у так званій «військовій освіті» українських дітей, депортованих до Росії. Таким чином, у санкційному списку вже понад 90 людей, причетних до викрадення українських дітей та ідеологічної пропаганди.

Також до пакета санкцій додали кількох російських посередників на тимчасово окупованих територіях, зокрема людину, відповідальну за маніпуляції з українською культурною спадщиною, одного з російських бізнесменів і ще одного пропагандиста.

ЄС ухвалив нові правила для захисту своїх держав-членів від незаконних арбітражів за двосторонніми інвестиційними угодами. Це стосується справ, які ініціюють російські компанії або фізичні особи, зокрема олігархи чи їхні представники. Країни ЄС зобовʼязані не визнавати такі провадження та спільно діяти, щоб запобігти виплатам за їхніми рішеннями.