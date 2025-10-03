FT: ЄС хоче віддати заморожені активи Дерипаски банку Raiffeisen, який у РФ оштрафували на майже €2 млрд

Євросоюз готується зняти санкції з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою. Так хочуть компенсувати збитки австрійському Raiffeisen Bank International (RBI), який заплатив штраф у Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела серед європейських чиновників.

До останнього проєкту санкційного пакета ЄС щодо Росії, повідомили джерела, включили положення про розморожування акцій компанії Strabag на суму близько €2 млрд. Це австрійська будівельна компанія, яка колись частково належала Дерипасці.

За словами чиновників, ці активи мали б перейти Raiffeisen і компенсувати банку майже €2 млрд штрафу, який він сплатив після рішення російського суду на користь бізнесу, пов’язаного з Дерипаскою.

Втім, деякі європейські чиновники побоюються, що такий крок узаконить спроби бізнесменів обійти санкції ЄС проти Росії та зміцнить позиції російських судів, які у відповідь на санкції ухвалюють рішення про конфіскацію західних активів.

Очікується, що посли кількох країн ЄС виступлять проти цього ініційованого Австрією кроку на зустрічі 3 жовтня, де обговорюватимуть новий пакет санкцій, додали п’ятеро чиновників.

Що відбувається з банком Raiffeisen у Росії

Raiffeisen залишається найбільшим західним банком у Росії після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Але він зазнає тиску від регуляторів і закордонних урядів, які вимагають виходу з російського ринку, як це зробили багато інших західних компаній.

RBI намагається скоротити діяльність у Росії. Але російські регулятори не хочуть дозволяти Raiffeisen залишити країну, оскільки він є одним з небагатьох каналів доступу до міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

Можливий продаж, імовірно, призвів би до західних санкцій проти банку та його власника, що відрізало б його від глобальних ринків.

Раніше австрійський банк і Дерипаска намагалися організувати обмін активами, щоб розморозити 24% акцій Strabag, які належали Дерипасці через його компанію Rasperia. Зрештою угода зірвалася через побоювання, що це стане способом обходу санкцій ЄС. Згодом ЄС і США запровадили санкції проти іншого олігарха, Дмитра Белоглазова, та кількох пов’язаних компаній. Дерипаска продав Rasperia, включно із замороженими акціями Strabag, Белоглазову.

Через зірвану угоду Rasperia подала позов проти Raiffeisen у Росії, суд цю скаргу задовольнив. Raiffeisen заявив, що цей вирок «не має юридичної сили в Австрії, і тому передача акцій не підлягає виконанню». Попри це в травні російський Центробанк примусово списав з рахунку Raiffeisen €1,87 млрд на користь Rasperia.