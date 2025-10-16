Трамп: Ми зустрінемося з Путіним в Угорщині

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним в Угорщині.

Про це Трамп написав після телефонної розмови з Путіним.

Трамп не назвав дати, але сказав, що вони зустрічатимуться, щоб зрозуміти, чи можна покласти край війні між РФ та Україною. Цьому передуватиме зустріч їхніх радників високого рівня наступного тижня. Уже відомо, що з боку США буде державний секретар Марко Рубіо.

Президент США цю чергову розмову з очільником Кремля назвав продуктивною і сказав, що завтра він обговорить її з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Трамп каже, що багато часу провели, обговорюючи торгівлю між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною. Серед іншого — Путін привітав його з досягненням миру на Близькому Сході.

Очільник Кремля в розмові також подякував першій леді Меланії за її участь у справах дітей.