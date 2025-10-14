Axios: Трамп та Зеленський на зустрічі говоритимуть про передачу Україні Tomahawk

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час запланованої у Білому домі зустрічі 17 жовтня обговорять, зокрема, надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Про це пише Axios з посиланням на джерела, знайомі з плануванням зустрічі.

«Вони обговорять, яку зброю слід постачати Україні, зокрема, чи повинні США надати країні, що охоплена війною, революційні далекобійні Tomahawk», — заявили співрозмовники медіа.

Саму зустріч раніше підтвердили лідери України та США. Зеленський називав головною темою візиту ППО та далекобійні можливості України.

Ракети Tomahawk для України

Питання передачі ракет Tomahawk Україні активно обговорюють з липня. Тоді видання The Washington Post із посиланням на джерела написало, що Трамп розглядав таку можливість.

26 вересня у WSJ писали, що під час зустрічі на сесії Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський особисто просив Трампа надати ці ракети. За кілька днів віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Штатах обговорюють передачу ракет Tomahawk Україні, однак остаточне рішення залишається за президентом США.

Водночас Reuters писав, що адміністрація Трампа навряд чи зможе передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, оскільки наявні запаси вже задіяні для ВМС США та інших потреб.

7 жовтня Дональд Трамп заявив, що «у певному сенсі» вже ухвалив рішення щодо передачі Україні ракет Tomahawk. А 12 жовтня після другої за два дні розмови з лідером США Зеленський зазначив, що «Росія боїться, що американці можуть дати нам Tomahawk».