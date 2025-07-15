WP: Трамп розглядав надання Україні ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправити Україні крилаті ракети Tomahawk.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

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У WP наголошують, що ракетами Tomahawk можна дістати до Москви та Санкт-Петербурга, а їх передачу ще обговорювали станом на пʼятницю, 11 липня.

Зараз, як кажуть джерела медіа, Tomahawk виключено зі списку постачання. Утім, їх можуть включити пізніше, якщо Трамп захоче мати ще більші важелі впливу.

Співрозмовники WP також зазначили, що новий пакет допомоги, ймовірно, включатиме дозвіл на повноцінне використання 18 далекобійних ракет ATACMS, які вже перебувають в Україні, на всю їхню дальність — 300 кілометрів. Цього недостатньо, щоб досягти Москви чи Санкт-Петербурга, але вистачить для атак на військові бази, аеродроми та склади постачання глибоко на території Росії, які наразі перебувають поза зоною досяжності. У пакет також можуть увійти додаткові ракети ATACMS.