WP: Трамп розглядав надання Україні ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправити Україні крилаті ракети Tomahawk.
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.
У WP наголошують, що ракетами Tomahawk можна дістати до Москви та Санкт-Петербурга, а їх передачу ще обговорювали станом на пʼятницю, 11 липня.
Зараз, як кажуть джерела медіа, Tomahawk виключено зі списку постачання. Утім, їх можуть включити пізніше, якщо Трамп захоче мати ще більші важелі впливу.
Співрозмовники WP також зазначили, що новий пакет допомоги, ймовірно, включатиме дозвіл на повноцінне використання 18 далекобійних ракет ATACMS, які вже перебувають в Україні, на всю їхню дальність — 300 кілометрів. Цього недостатньо, щоб досягти Москви чи Санкт-Петербурга, але вистачить для атак на військові бази, аеродроми та склади постачання глибоко на території Росії, які наразі перебувають поза зоною досяжності. У пакет також можуть увійти додаткові ракети ATACMS.
- 14 липня президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Також він анонсував поставку нових систем Patriot.
- За даними Axios, США продадуть союзникам по НАТО зброю на майже $10 мільярдів для подальших поставок Україні — і це лише для першого етапу. Йдеться про поставки ракет, засобів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів.