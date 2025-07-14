Axios: Початково США продадуть НАТО зброю на суму близько $10 млрд для поставок Україні

США продадуть союзникам по НАТО зброю на суму близько $10 млрд для подальших поставок Україні. Це сума лише для першого етапу.
Про це пише Axios із посиланням на обізнане в цьому питанні джерело.
Йдеться про поставки ракет, засобів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів для України.
Сьогодні Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння йдеться і на яку суму. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю» на «мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет.
Трамп каже, що за пропозицією НАТО, США звернуться до Німеччини та відправлять «ранні поставки ракет». Президент США також сказав, що деякі системи Patriot будуть в Україні «дуже скоро — фактично протягом кількох днів».
За словами Трампа, витрати покриватимуть члени НАТО, а не США. Генсек НАТО каже, що за це платитиме Європа, яка «вступила в гру».
- Axios писав, що Трамп 14 липня оголосить новий план постачання озброєння Україні, який може містити наступальне озброєння. Співрозмовники видання вважали, що план може включати далекобійні ракети, здатні атакувати цілі глибоко в тилу Росії, включно з Москвою. Зараз про це офіційно не повідомляли.
- Напередодні CBS News із посиланням на джерела писала, що Трамп уперше за час свого другого президентського терміну розглядає можливість схвалити нове фінансування для України.
- Раніше Трамп критично висловлювався про фінансування для України й закликав Україну та Росію працювати над досягненням мирної угоди — періодично критикуючи обидві сторони. Проте за останній тиждень риторика президента США стосовно РФ та Путіна змінилася. Після останнього телефонного дзвінка з російським лідером Трамп неодноразово заявляв, що він дуже розчарований розмовою з Путіним. За його словами, він не бачить, щоб Путін хотів зупинитися і що Путін не виглядає людиною, яка хоче закінчити війну. Трамп 14 липня пригрозив «жорсткими тарифами» для РФ, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Раніше президент США вже погрожував Росії санкціями, проте жодного разу їх не ввів.