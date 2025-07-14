Трамп: США та НАТО домовилися про постачання зброї Україні. Це буде «найсучасніша зброя»

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марко Рютте заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Його слова передає Sky News.
«Ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть», — сказав президент США.
За його словами, йдеться про військове обладнання на мільярди доларів, яке закуповуватимуть у Сполучених Штатів, передаватимуть до НАТО й оперативно доставлятимуть на поле бою.
Трамп додав, що збирається надсилати «найсучаснішу зброю» до НАТО, яке потім зможе передати її Україні. Витрати покриватимуть члени НАТО, а не американські платники податків. Генсек НАТО каже, що за це платитиме Європа, яка «вступила у гру».
Трамп каже, що за пропозицією НАТО, США звернеться до Німеччини та відправлять «ранні поставки ракет».
Президент США також сказав, що деякі системи Patriot будуть в Україні «дуже скоро — фактично, протягом кількох днів», наголосив Трамп. Він каже, що сподівається, що це рішення вплине на Росію та Путіна.
Крім того, президент США пригрозив «жорсткими тарифами» для РФ, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Також він вкотре повторив, що «дуже незадоволений» Москвою.
- Axios писав, що Трамп 14 липня оголосить новий план постачання озброєння Україні, який може містити наступальне озброєння. Співрозмовники видання вважали, що план може включати далекобійні ракети, здатні атакувати цілі глибоко в тилу Росії, включно з Москвою.
- Напередодні CBS News із посиланням на джерела писала, що Трамп уперше за час свого другого президентського терміну розглядає можливість схвалити нове фінансування для України.
- Раніше Трамп критично висловлювався про фінансування для України й закликав Україну та Росію працювати над досягненням мирної угоди — періодично критикуючи обидві сторони. Проте за останній тиждень риторика президента США стосовно РФ та Путіна змінилася. Після останнього телефонного дзвінка з російським лідером Трамп заявив, що він дуже розчарований розмовою з Путіним. За його словами, він не бачить, щоб Путін хотів зупинитися і що Путін не виглядає людиною, яка хоче закінчити війну.