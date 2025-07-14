Трамп: США та НАТО домовилися про постачання зброї Україні. Це буде «найсучасніша зброя»

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марко Рютте заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Його слова передає Sky News.

«Ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть», — сказав президент США.

За його словами, йдеться про військове обладнання на мільярди доларів, яке закуповуватимуть у Сполучених Штатів, передаватимуть до НАТО й оперативно доставлятимуть на поле бою.

Трамп додав, що збирається надсилати «найсучаснішу зброю» до НАТО, яке потім зможе передати її Україні. Витрати покриватимуть члени НАТО, а не американські платники податків. Генсек НАТО каже, що за це платитиме Європа, яка «вступила у гру».

Трамп каже, що за пропозицією НАТО, США звернеться до Німеччини та відправлять «ранні поставки ракет».

Президент США також сказав, що деякі системи Patriot будуть в Україні «дуже скоро — фактично, протягом кількох днів», наголосив Трамп. Він каже, що сподівається, що це рішення вплине на Росію та Путіна.

Крім того, президент США пригрозив «жорсткими тарифами» для РФ, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Також він вкотре повторив, що «дуже незадоволений» Москвою.