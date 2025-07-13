CBS News: Трамп уперше розглядає можливість схвалити нове фінансування для України

Президент США Дональд Трамп уперше за час свого другого президентського терміну, який розпочався в січні, розглядає можливість схвалити нове фінансування для України. Це може бути сигналом для Росії.
Про це пише CBS News з посиланням на кількох дипломатичних джерел.
Наразі джерело потенційного нового фінансування для України невідоме, проте у Трампа є щонайменша дві опції. По-перше, він має в розпорядженні $3,85 мільярда для військових постачань — ці гроші залишилися невикористаними ще від адміністрації експрезидента США Джо Байдена.
Про це CBS News повідомили американські посадовці. За їхніми даними, Трамп також має повноваження конфіскувати близько $5 мільярдів російських активів за кордоном і спрямувати їх Україні. Видання зазначає, що такого раніше не робив ні Трамп, ні Байден.
НАТО 11 липня повідомило CBS News, що працює з країнами-членами над тим, щоб терміново перемістити американські боєприпаси і системи ППО в Україну, але відмовилося уточнити, чи було створено новий механізм для цього. Днем раніше Трамп провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте — вони обговорювали можливість купівлі європейськими партнерами американського озброєння, за словами дипломатичних джерел.
Того ж дня Трамп в інтервʼю припустив, що НАТО купуватиме американську зброю для передачі Україні.
«Ми постачаємо зброю НАТО, а НАТО платить за неї — на всі 100%», — сказав Трамп журналістці NBC News.
CBS News пише, що це означатиме суттєву зміну політики Альянсу. Бо раніше НАТО як інституція не постачала озброєння країні, яка не є її членом — це робили окремі країни-члени за власним бажанням.
- Раніше Трамп критично висловлювався про фінансування для України й закликав Україну та Росію працювати над досягненням мирної угоди — періодично критикуючи обидві сторони. Проте за останній тиждень риторика президента США стосовно РФ та Путіна змінилася. Після останнього телефонного дзвінка з російським лідером Трамп заявив, що він дуже розчарований розмовою з Путіним. За його словами, він не бачить, щоб Путін хотів зупинитися і що Путін не виглядає людиною, яка хоче закінчити війну.
- Після зупинки деякого озброєння, про яке стало відомо 2 липня, Президент України Володимир Зеленський 11 липня повідомив, що США всі поставки відновили.
- За кілька днів раніше, 8 липня, Трамп пообіцяв відправити більше зброї для України. А речник Пентагону Шон Парнелл офіційно оголосив про відправку Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням вбивств». Про яку саме зброю йдеться — він не уточнив.
- Reuters писало, що Трамп уперше від початку другого терміну надасть Україні зброю, скориставшись президентськими повноваженнями. Так часто робив Байден. Вартість допомоги може сягнути $300 мільйонів.