CBS News: Трамп уперше розглядає можливість схвалити нове фінансування для України

Президент США Дональд Трамп уперше за час свого другого президентського терміну, який розпочався в січні, розглядає можливість схвалити нове фінансування для України. Це може бути сигналом для Росії.

Про це пише CBS News з посиланням на кількох дипломатичних джерел.

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Наразі джерело потенційного нового фінансування для України невідоме, проте у Трампа є щонайменша дві опції. По-перше, він має в розпорядженні $3,85 мільярда для військових постачань — ці гроші залишилися невикористаними ще від адміністрації експрезидента США Джо Байдена.

Про це CBS News повідомили американські посадовці. За їхніми даними, Трамп також має повноваження конфіскувати близько $5 мільярдів російських активів за кордоном і спрямувати їх Україні. Видання зазначає, що такого раніше не робив ні Трамп, ні Байден.

НАТО 11 липня повідомило CBS News, що працює з країнами-членами над тим, щоб терміново перемістити американські боєприпаси і системи ППО в Україну, але відмовилося уточнити, чи було створено новий механізм для цього. Днем раніше Трамп провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте — вони обговорювали можливість купівлі європейськими партнерами американського озброєння, за словами дипломатичних джерел.

Того ж дня Трамп в інтервʼю припустив, що НАТО купуватиме американську зброю для передачі Україні.

«Ми постачаємо зброю НАТО, а НАТО платить за неї — на всі 100%», — сказав Трамп журналістці NBC News.

CBS News пише, що це означатиме суттєву зміну політики Альянсу. Бо раніше НАТО як інституція не постачала озброєння країні, яка не є її членом — це робили окремі країни-члени за власним бажанням.