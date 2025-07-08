Трамп пообіцяв «більше зброї» для України, а в Пентагоні заявили про додаткову допомогу

Президент США Дональд Трамп пообіцяв відправити більше зброї для України. Таку заяву він зробив після призупинення військової допомоги.

Про це він сказав перед вечерею з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

«Ми збираємося надіслати більше зброї. Вони повинні бути здатні захистити себе. По них бʼють дуже сильно. Нам доведеться надіслати більше зброї. Перш за все, оборонну зброю. Так багато людей гине в цьому безладі», — зазначив президент США.

Крім того, речник Пентагону Шон Парнелл офіційно оголосив про відправлення Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств». Про яку саме зброю йдеться, він не уточнив.

Тим часом джерела Politico стверджують, що американську допомогу, відправку якої раніше призупинили, можуть відновити після низки зустрічей на високому рівні цього та наступного тижня.