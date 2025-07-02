Politico: США зупиняють постачання для України деяких боєприпасів, обіцяних ще за Байдена

Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться про ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire та інші, які Україна запускає з винищувачів F-16 і дронів.

Про це пише Politico з посиланням на джерела. Після публікації матеріалу це також підтвердила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Допомогу, яку виділили ще за експрезидента США Байдена, вирішили призупинити на початку червня, але рішення набуває чинності лише зараз. Його ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після того, як оглянув запаси боєприпасів Пентагону — це викликало побоювання, що арсенали зброї США стали занадто малими.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони нашої військової підтримки та допомоги іншим країнам по всьому світу. Потужність Збройних сил США залишається беззаперечною — просто спитайте Іран».

Ідеться про боєприпаси, які США передають Україні вже понад два роки. Переважно це ракети для систем протиповітряної оборони (ППО) та інша високоточна зброя. Її постачали в межах двох різних програм допомоги, які запустила ще адміністрація президента Байдена.

Перша програма передбачає, що США віддають Україні частину своєї зброї просто зі своїх складів. Потім ці запаси поступово відновлюють за гроші з держбюджету. Після вступу на посаду президента США Дональда Трампа програма досі використовує останні кошти з пакета в $61 мільярд, який схвалили за часів Байдена, для поповнення американських складів зброї та надання допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам.

Друга програма — це так звана Ініціатива безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative). У її межах США не віддають свою зброю, а виділяють кошти на те, щоб закупити нове озброєння для України у приватних американських компаній. Ці гроші вже використали, щоб укласти контракти на виробництво і поставки зброї для України.

Джерело Politicо, знайоме з питаннями про зупинку постачань, каже, що з лютого цього року Пентагон класифікував боєприпаси за критичністю через побоювання, що надто багато ракет ППО йде для потреб операцій у Ємені. За словами джерела, у Пентагоні вже давно підготували службову записку для міністра оборони Піта Гегсета, щоби заморозити постачання найбільш дефіцитних боєприпасів Україні. Проте подальших дій не було через кадрові зміни у відомстві.

У Пентагоні також готувалися перенаправити ключові боєприпаси — артилерійські снаряди, танкові боєприпаси та системи ППО — назад у США або в Ізраїль.

«Починаючи з березня вони неодноразово пропонували призупинити поставки», — зазначило джерело.

Politico зазначає, що якщо адміністрація Трампа дозволить заморозити або сповільнити поставку зброї, яку вже профінансував Конгрес без відповідної бюджетної заяви, а лише ґрунтуючись на аналіз Колбі, це може порушувати закон.

Подібне вже траплялося у 2019 році, коли за першого президентського терміну Трамп заморозив $214 мільйонів безпекової допомоги Україні, вже схваленої Конгресом. Тоді Рахункова палата США визнала, що це порушило закон Impoundment Control Act, бо розбіжності в політиці не можуть бути законною підставою для блокування виділених коштів.

Рішення Пентагону призупинити частину обіцяних раніше боєприпасів занепокоїло в Конгресі тих, хто підтримує Україну — вони побоюються, що це зробить її вразливою до нових російських авіаударів.

«Системи протиповітряної оборони американського виробництва, зокрема Patriot, — це основа оборони України […]. Вони працюють. Вони щодня рятують життя. Якщо ця інформація правдива, тоді містер Колбі [...] вживає дій, які, без сумніву, призведуть до загибелі багатьох українських військових і цивільних у найближчому майбутньому», — заявила конгресвумен Марсі Каптур (демократка від Огайо), співголова Українського кокусу в Конгресі.