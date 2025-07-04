NBC News: Пентагон зупинив військову допомогу Україні, попри звіт, що вона не загрожує боєготовності армії США

Пентагон призупинив передачу військової допомоги Україні, попри аналіз, який свідчив, що цей пакет допомоги не становить загрози для боєготовності армії США.
Про це пише NBC News із посиланням на джерела.
Рішення призупинити постачання ухвалив особисто міністр оборони Піт Гегсет, повідомили три помічники в Конгресі та колишній урядовець США. Це вже третій випадок, коли він одноосібно блокує допомогу Україні — попередні два були в лютому та травні, і тоді їх скасували за кілька днів.
За словами джерел, за рішеннями Гегсета стоїть високопоставлений чиновник Пентагону Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони з політичних питань. Колбі вже давно виступає за скорочення американської підтримки України та переорієнтацію ресурсів на Тихоокеанський регіон для протидії Китаю.
Члени Конгресу з обох партій обурені тим, що їх не поінформували заздалегідь, і зараз вивчають, чи не порушило відтермінування постачання вимоги законодавства щодо надання допомоги Україні. Європейські союзники також намагаються зʼясувати справжню причину призупинення і домогтися його скасування.
У Білому домі стверджували, що це призупинення є частиною загального перегляду допомоги союзникам, який Пентагон розпочав минулого місяця. Цей перегляд почався після того, як Гегсет видав меморандум із вимогою до Об’єднаного штабу Пентагону провести оцінку усіх запасів боєприпасів. За даними трьох посадовців, перевірка виявила, що запаси деяких високоточних боєприпасів справді знизилися, але не до критичного рівня.
Об’єднаний штаб дійшов висновку, що подальша допомога Україні не загрожує боєздатності США, повідомили співрозмовники.
Що передувало
Politico 2 липня з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться про ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire, високоточні системи GMLRS, гранатомети, переносні зенітні комплекси Stinger та ракети класу «повітря-повітря» AIM.
Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони нашої військової підтримки та допомоги іншим країнам по всьому світу».В українському Міноборони сказали, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від США, затвердженої ще за попередньої адміністрації. МО запросило телефонну розмову з колегами зі США, щоб уточнити деталі.
Як зʼясували журналісти Politico, Пентагон нікого не попередив про зупинку допомоги Україні. Це розлютило навіть союзників Трампа.