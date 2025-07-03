Politico: Пентагон нікого не попередив про зупинку допомоги Україні. Це розлютило навіть союзників Трампа

Пентагон призупинив військові відправки Україні, не попередивши про це членів Конгресу, чиновників Державного департаменту США та ключових європейських союзників — усіх, хто мав би знати про такі зміни. Рішення викликало занепокоєння і роздратування навіть серед топреспубліканців.

Про це пише Politico з посиланням на слова шести поінформованих джерел.

Видання зазначає, що високопосадовець Міноборони Елбрідж Колбі мав надмірний вплив на ухвалення цього рішення — саме він разом із вузьким колом радників ініціював зупинку.

Члени обох партій в Конгресі були приголомшені. Дехто заявив, що законодавців навіть не попередили, хоча це було б обовʼязковим перед замороженням уже схвалених постачань. Навіть союзники Дональда Трампа були розчаровані — вони звинуватили Колбі в тому, що він просував це рішення без координації з адміністрацією та іншими посадовцями. Це все відбулося у той час, коли значне скорочення Ради національної безпеки фактично паралізувало цей колись впливовий орган.

«Я думаю, що це рішення ухвалив виключно директор з політики Міноборони — Колбі. У нас фактично немає радника з нацбезпеки. Я навіть не певен, що [держсекретар Марко] Рубіо був у курсі. У Білому домі — внутрішні розбіжності», — сказав конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Про те, що Міноборони не узгоджувало рішення з Держдепом, каже ще один американський чиновник. Ще два джерела підтвердили, що керівництво Пентагону не порадилося ані з Держдепом, ані з посольством США в Києві, ані з групою спецпредставника Кіта Келлога перед тим, як скасувати відправку критично важливих озброєнь, що вже перебували в Польщі. Дехто зі Спільного штабу Збройних сил США теж виступав проти призупинення.

«Для мене це було дуже несподівано, бо ця адміністрація взагалі з нами не комунікує», — сказав конгресмен-демократ Адам Сміт.

Водночас у Білому домі та Держдепі відкинули твердження, що ця пауза стала несподіванкою.

«Це неправда. Президент і вищі посадовці очікують, що Міноборони регулярно переглядатиме розподіл допомоги, аби вона відповідала курсу America First», — заявив представник Білого дому.

Чиновник не уточнив, коли саме президент та його радники дізналися про призупинення, сказавши лише, що це сталося до того, як Politico першим повідомило про це.

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, член Комітету з розвідки, надіслав Трампу запит на терміновий брифінг від Білого дому та Міноборони стосовно паузи у військовій допомозі.

Проте є й ті посадовці, які схвалюють рішення призупинити поставки озброєння Україні. Так, наприклад, очільник бюджетного комітету Палати республіканець Том Коул сказав, що дізнався про це з новин, але наразі не має зауважень.

«Я не бачу причин сумніватися у версії, що запаси у США вичерпуються. Ми витратили набагато більше, ніж думали пів року тому, особливо після загострення на Близькому Сході. У нас реальні проблеми з оборонною промисловістю. Президент передусім має подбати про оборону США», — каже посадовець.

Подібну позицію має і конгресмен Майк Роджерс, голова Комітету з питань Збройних сил. Спочатку він не знав про затримку, але потім назвав її «звичайною паузою, щоби оцінити запаси» після останніх операцій на Близькому Сході. Водночас він наголосив, що Пентагон має публічно пояснити ситуацію.

«Вони мають бути прозорішими, бо зараз усі плутають це з відмовою підтримувати Україну. А це зовсім не так», — зазначив Роджерс.

Сам Колбі відмовився від коментарів. У заяві, яку оприлюднив представник Білого дому, Колбі зазначив, що Міноборони «продовжує надавати президенту всі можливості для підтримки військової допомоги Україні», водночас «ретельно оцінюючи та адаптуючи підхід, зберігаючи бойову готовність американських військ». Він назвав повідомлення медіа «спробою створити ілюзію поділу, якого насправді немає».