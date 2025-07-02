Міноборони: Україна не отримувала офіційних повідомлень від США про зупинення оборонної допомоги

Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від США, затвердженої ще за попередньої адміністрації.

Про це повідомляє Міноборони.

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МО запросило телефонну розмову з колегами зі США, щоб додатково уточнити деталі.

У відомстві додали, що «окремі особи в Україні», які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними.

Раніше цього дня видання Politico з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться про ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire та інші, які Україна запускає з винищувачів F-16 і дронів.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони нашої військової підтримки та допомоги іншим країнам по всьому світу».