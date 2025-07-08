У Politico розповіли, коли США можуть відновити поставки військової допомоги Україні

Призупинені поставки американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії та Україні протягом наступного тижня.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

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Співрозмовники медіа кажуть, що США мають намір відновити постачання інженерної техніки та бронетехніки в Україну. Проте точні терміни там так поки що не озвучили.

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Римі на міжнародній конференції з питань допомоги. А згодом цього та наступного тижня відбудеться зустріч у Києві.

При цьому речник Келлога заявив, що зустріч спецпредставника Трампа з українським міністром оборони в Києві спочатку не мала на меті обговорення військової допомоги США та була «організована до того, як минулого тижня з’явилися новини про призупинення поставок озброєнь».