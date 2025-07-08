У Politico розповіли, коли США можуть відновити поставки військової допомоги Україні

Призупинені поставки американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії та Україні протягом наступного тижня.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Співрозмовники медіа кажуть, що США мають намір відновити постачання інженерної техніки та бронетехніки в Україну. Проте точні терміни там так поки що не озвучили.
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Римі на міжнародній конференції з питань допомоги. А згодом цього та наступного тижня відбудеться зустріч у Києві.
При цьому речник Келлога заявив, що зустріч спецпредставника Трампа з українським міністром оборони в Києві спочатку не мала на меті обговорення військової допомоги США та була «організована до того, як минулого тижня з’явилися новини про призупинення поставок озброєнь».
Що передувало
Politico 2 липня з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться про ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire, високоточні системи GMLRS, гранатомети, переносні зенітні комплекси Stinger та ракети класу «повітря — повітря» AIM.
Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони нашої військової підтримки та допомоги іншим країнам по всьому світу». В українському Міноборони сказали, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від США, затвердженої ще за попередньої адміністрації. МО запросило телефонну розмову з колегами зі США, щоб уточнити деталі.
Як зʼясували журналісти Politico, Пентагон нікого не попередив про зупинку допомоги Україні. Це розлютило навіть союзників Трампа. Більше того, військову допомогу Україні зупинили попри звіт, що вона не загрожує боєготовності армії США.