Трамп каже, що «певною мірою» ухвалив рішення про ракети Tomahawk для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «певною мірою» вже ухвалив рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.

При цьому він уточнив, що спершу хотів би отримати відповіді на запитання про те, що Україна збирається робити з ними.

«Куди вони їх відправляють? Я думаю, що маю поставити це запитання», — сказав президент США журналістам.

Ракети Tomahawk для України

Питання передачі ракет Tomahawk Україні активно обговорюють з липня. Тоді видання The Washington Post із посиланням на джерела написало, що Трамп розглядав таку можливість.

26 вересня у WSJ писали, що під час зустрічі на сесії Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський особисто просив Трампа надати ці ракети. За кілька днів віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Штатах обговорюють передачу ракет Tomahawk Україні, однак остаточне рішення залишається за президентом США.

Водночас Reuters писав, що адміністрація Трампа навряд чи зможе передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, оскільки наявні запаси вже задіяні для ВМС США та інших потреб.