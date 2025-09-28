Віцепрезидент Венс підтвердив, що у США обговорюють передачу ракет Tomahawk Україні. Проте остаточне рішення — за Трампом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що Вашингтон обговорює потенційну передачу ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

За словами Венса, США «вивчають» питання передачі ракет Україні, а також розглядають низку запитів про зброю від країн Європи.

Водночас Венс підкреслив, що надання Україні ракет Tomahawk — «це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент США Дональд Трамп».

«Нехай про це каже президент, але я знаю, що ми говоримо про це просто зараз... Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів», — сказав віцепрезидент США.