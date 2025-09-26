WSJ: Зеленський на зустрічі з Трампом просив ракети Tomahawk для України. Білий дім розглядає цю пропозицію (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський просив лідера США Дональда Трампа надати Україні ракети Tomahawk. Адміністрація Трампа зараз розглядає цю пропозицію.

Про це пишуть Axios і The Wall Street Journal.

Зеленський 24 вересня в програмі The Axios Show повідомив, що просив Трампа надати додаткову систему озброєння, яка могла б змусити лідера Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів — можливо, навіть без фактичного застосування Україною цієї системи.

Президент України не сказав, про яку саме зброю йшлося, але зауважив, що коли Росія дізнається, що Україна її має, можливість тиску на переговорах значно зросте.

Український чиновник та інше джерело, обізнане про зустріч Трампа і Зеленського, підтвердили Axios, що йшлося саме про Tomahawk. Раніше це було єдине озброєння, яке Трамп не погоджувався продати країнам НАТО для України.

Тепер джерела WSJ стверджують, що на зустрічі із Зеленським Трамп заявив про готовність зняти обмеження на використання Україною американського далекобійного озброєння для нанесення ударів по території Росії. Водночас він не взяв на себе зобовʼязань це зробити.

Співрозмовники видання серед американських і європейських високопосадовців також додали, що адміністрація Трампа розглядає надання Україні як Tomahawk, так і іншої далекобійної зброї.

За словами співрозмовників, наступного тижня українські представники вирушать до Вашингтону для переговорів із міністром оборони США Пітом Гегсетом. Саме він і його заступник з політики Елбрідж Колбі контролюють схвалення запитів Києва на використання американської зброї на території Росії.