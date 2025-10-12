ППО та далекобійність. Зеленський і Трамп провели другу за два дні розмову (оновлено)

Лідери України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели другу за два дні телефонну розмову.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення — і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається», — розповів Зеленський.

Оновлено о 17:20. Згодом, ще раз коментуючи розмову, Зеленський додав, що Росія боїться, що американці можуть дати нам Tomahawk.

Він наголосив, що Україна детально працює з Америкою, щоб посилити свою систему ППО: це передусім Patriot, а також інші системи.

«Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам Tomahawk, — це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовились із президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат», — зазначив він.

Трамп на момент публікації новини не коментував розмову.

Під час вчорашньої розмови лідери обговорили посилення української ППО та підготовку відповідних домовленостей.

Американське видання Axios із посиланням на джерела писало, що, з-поміж іншого, під час вчорашньої розмови Трамп і Зеленський обговорили надання Україні ракет Tomahawk.