Зеленський після розмови з Трампом заявив про «сильні ідеї» щодо посилення української ППО

Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський 11 жовтня провели телефонну розмову. Український лідер назвав діалог «дуже продуктивним».

Про це Зеленський розповів у соцмережах.

Під час розмови президент України привітав американського колегу з досягнутою угодою щодо Близького Сходу, назвавши це «сильним результатом».

Також він поінформував Трампа про російські удари по енергетичній інфраструктурі України і подякував йому «за готовність підтримати нас».

Сторони обговорили посилення української ППО та підготовку відповідних домовленостей.

«Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас», — зазначив Зеленський.

Крім того, він наголосив, що необхідно, аби Росія була готова до участі в «справжній дипломатії», і це, за словами Зеленського, можна забезпечити силою.