Зеленський після розмови з Трампом заявив про «сильні ідеї» щодо посилення української ППО

Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський 11 жовтня провели телефонну розмову. Український лідер назвав діалог «дуже продуктивним».
Про це Зеленський розповів у соцмережах.
Під час розмови президент України привітав американського колегу з досягнутою угодою щодо Близького Сходу, назвавши це «сильним результатом».
Також він поінформував Трампа про російські удари по енергетичній інфраструктурі України і подякував йому «за готовність підтримати нас».
Сторони обговорили посилення української ППО та підготовку відповідних домовленостей.
«Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас», — зазначив Зеленський.
Крім того, він наголосив, що необхідно, аби Росія була готова до участі в «справжній дипломатії», і це, за словами Зеленського, можна забезпечити силою.
- Напередодні Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік на суму $925 мільярдів. Допомогу Україні у сфері безпеки пропонують збільшити до $500 мільйонів.