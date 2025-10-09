Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану. Що передбачає ця угода

Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану.

Першим про це заявив президент США Дональд Трамп. Пізніше це підтвердили представники ХАМАС та Ізраїлю.

За словами Трампа, це означає, що всі ізраїльські заручники «будуть дуже скоро звільнені, а Ізраїль виведе свої війська до узгодженої лінії».

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу написав, що сьогодні, 9 жовтня, він скличе уряд, щоб схвалити угоду і повернути додому всіх заручників.

ХАМАС каже, що угода передбачає припинення війни в секторі Гази, виведення ізраїльської армії, надходження гуманітарної допомоги та обмін полоненими. Водночас ХАМАС закликав посередників зі США та арабських країн змусити Ізраїль дотримуватися угоди.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 7 серпня заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.

Від березня і до жовтня США та посередники намагалися врегулювати війну. Було кілька раундів перемовин, але сторони не могли домовились.