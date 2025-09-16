Axios: Ізраїль розпочав наступ на Газу, в місто зайшли танки

Ізраїльські військові у понеділок, 15 вересня, розпочали наземний наступ на місто Газа.

Про це виданню Axios повідомили джерела серед ізраїльських чиновників.

Протягом останнього тижня ізраїльські військові посилили авіаудари по місту Газа і зруйнували десятки висотних будівель, які, за їхніми словами, ХАМАС використовував у військових цілях.

Одночасно ЦАХАЛ закликав мільйон палестинців залишити місто Газа і вирушити на південь у так звані гуманітарні зони. За оцінками ЦАХАЛ, близько 300 тисяч палестинців уже покинули місто.

Ввечері, 15 вересня, ізраїльські ВПС завдали масованих авіаударів по місту Газа. Невдовзі після цього в місто увійшли ізраїльські танки. Співрозмовник Axios розповів, що найближчими днями до наземних сил приєднаються додаткові війська.

Як стверджує Axios, найвищі керівники ізраїльських служб безпеки — начальник Генштабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еяль Замір, а також керівники Моссаду, Шабаку і військової розвідки — радили прем’єру Біньяміну Нетаньягу не починати операцію. Вони попереджали, що це може:

поставити під загрозу життя ізраїльських заручників, які досі перебувають у Газі;

призвести до великих втрат серед ЦАХАЛ;

не знищити ХАМАС;

змусити Ізраїль встановити пряме військове управління над двома мільйонами жителів Гази.

Ізраїльський наступ розпочався за кілька годин після того, як держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з Нетаньягу та членами його кабінету. Пізніше Рубіо відвідав церемонію поселенської організації в тунелі під палестинським селом Сільван у Східному Єрусалимі — неподалік мечеті Аль-Акса.

Два ізраїльські чиновники повідомили, що Рубіо сказав Нетаньягу: адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує наземну операцію, але хоче, аби вона була реалізована швидко й завершилася якомога раніше.

Представник США додав, що адміністрація Трампа не буде зупиняти Ізраїль і дозволяє йому самостійно ухвалювати рішення щодо війни в Газі.

«Це не війна Трампа, це війна Бібі, і саме він нестиме відповідальність за все, що буде далі», — заявив американський чиновник.

У той час як ізраїльські танки входили в місто Газа, Трамп застеріг ХАМАС, аби ті не нашкодили 20 живим ізраїльським заручникам, які досі перебувають у їхніх руках.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

7 серпня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Наслідком бойових дій стала гуманітарна криза в секторі Гази. Наприкінці серпня ООН вперше офіційно підтвердила повномасштабний голод у регіоні — з ним зіткнулося понад пів мільйона людей.