ООН офіційно визнала повномасштабний голод у Газі

У секторі Гази вперше офіційно підтвердили повномасштабний голод, з ним зіткнулося понад пів мільйона людей.

Про це йдеться у звіті ООН, опублікованому 22 серпня.

Аналіз ситуації в секторі Гази підготували Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, ЮНІСЕФ, Всесвітня продовольча програма та Всесвітня організація охорони здоров’я.

За прогнозом агентств, до кінця вересня понад 640 тисяч людей зіткнуться з катастрофічним рівнем продовольчої небезпеки — класифікованим як Фаза 5 — по всьому сектору Гази. Ще 1,14 млн людей перебуватимуть у стані надзвичайної потреби (Фаза 4), а додатково 396 тисяч людей — у кризових умовах (Фаза 3).

Фаза 5, або ж повномасштабний голод, оголошуються, коли перевищено три критичних пороги — екстремальна нестача їжі, гостре недоїдання і смерті від голоду. Останній аналіз підтверджує, що ситуація в Газі вже відповідає цим критеріям.

Причиною погіршення ситуації в ООН називають загострення конфлікту на Близькому Сході в останні два роки. У регіоні спостерігають серйозні обмеження доступу до гуманітарної допомоги, посилення перешкод в доступі до їжі, води, медичної допомоги, підтримки сільського господарства, тваринництва та рибальства, а також крах систем охорони здоров’я, санітарії та ринку.

Доступ до їжі в секторі Гази серйозно обмежений. У липні кількість домогосподарств, які повідомляли про дуже сильний голод, порівняно з травнем подвоїлася по всій території та більш ніж потроїлася в місті Газа. Понад третина населення регіону (39%) повідомляла, що вони проводили дні без їжі, а дорослі регулярно пропускали прийоми їжі, щоб нагодувати дітей.

За даними ООН, недоїдання серед дітей у Газі прогресує катастрофічними темпами. Лише в липні було зафіксовано понад 12 тисяч дітей з гострим недоїданням — найвищий щомісячний показник за всю історію спостережень і шестиразове зростання з початку року. Майже кожна четверта дитина страждала від важкого гострого недоїдання.

Кількість дітей, які на кінець червня 2026 року можуть опинитися під серйозною загрозою смерті через недоїдання, зросла з 14 100 до 43 400. Подібна ситуація з вагітними та жінками, які годують грудьми: кількість оцінюваних випадків збільшилася із 17 тисяч жінок у травні до 55 тисяч до середини 2026 року. Наслідки спостерігаються і в новонароджених: одне з п’ятьох немовлят народжується передчасно або з малою вагою.