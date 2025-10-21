Рада призначила Тетяну Бережну міністеркою культури

21 жовтня Тетяну Бережну призначили на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України — міністра культури України.
Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.
За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів.
З липня Бережна є тимчасовою виконувачкою обовʼязків міністра культури. До цього вона обіймала посади заступника міністра економіки, а потім — заступника міністра культури.
До приходу в політику Бережна мала понад 10 років стажу в адвокатській діяльності.
Як зазначала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, головне завдання Бережної на посаді очільниці Мінкульту — забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни.
- З вересня 2024 року міністром культури був Микола Точицький. Він втратив посаду у липні 2025-го після відставки уряду Дениса Шмигаля. У серпні Тоцицького призначили постпредом України при Раді Європи.