Рада призначила Тетяну Бережну міністеркою культури

21 жовтня Тетяну Бережну призначили на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України — міністра культури України.

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів.

Facebook/Tetyana Berezhna

З липня Бережна є тимчасовою виконувачкою обовʼязків міністра культури. До цього вона обіймала посади заступника міністра економіки, а потім — заступника міністра культури.

До приходу в політику Бережна мала понад 10 років стажу в адвокатській діяльності.

Як зазначала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, головне завдання Бережної на посаді очільниці Мінкульту — забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни.